«Евровидение» перенесли из-за коронавируса, поэтому Netflix решил сделать комедийный фильм о песенный конкурс! Стримингова платформа представила музыкальный трейлер фильма «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

Евровидение: История огненной саги: смотреть официальный трейлер

Фильм «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) расскажет о музыкантах из Исландии, которым удается выиграть на песенном конкурсе «Евровидение». Трейлер снят в формате пародии на клип конкурсантов. В нем МакАдамс и Феррел в нелепых костюмах и гриме поют песню Volcano Man, стоя на заснеженном леднике.

Главные роли исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Также в фильме снялись Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс. А режиссером выступил Дэвид Добкин.

Премьера фильма «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) состоится 26 июня 2020 на Netflix.

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