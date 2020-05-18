Американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала своих поклонников новым сексуальным контентом. На этот раз селебрити опубликовала в своем Instagram откровенное видео, на котором появилась в крошечном бикини. Так Эмили Ратаковски анонсировала выход новой коллекции своего собственного бренда нижнего белья Inamorata для которого часто позирует полуобнаженная.

«Новая коллекция @inamoratawoman для нее и для него выйдет 19 мая», – подписала супермодель видео.

В домашнем ролике 28-летняя Эмили Ратаковски появилась на белоснежной кровати в купальнике с леопардовым-гороховым принтом и изображениями цепей. Образ дополнила рубашка с короткими рукавами с тем же принтом и небольшие серьги-кольца и две золотистые подвески. А в конце видео в кадр к модели зашел ее домашний любимец – собака Коломбо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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