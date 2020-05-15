Кастинг в ВИА ГРУ! В группу ищут новую солистку

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть популярный девичий коллектив. Именно поэтому продюсер Константин Меладзе начинает поиски новой «виагристки».

Вокалистка Эрика Герцег сама рассказала, что решила завершить певческую карьеру в женском трио. Теперь девушка хочет начать сольный проект. Несмотря на еще действующий контракт, Константин Меладзе решил отпустить Эрику. Но к 2020 году она все же останется в составе «ВИА Гра».

На официальной странице продюсерского центра Константина Меладзе в Instagram уже начали поиски новой солистки в «ВИА Гра».

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