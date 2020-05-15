даруйповітря: Jerry Heil, YUKO, TARABAROVA приглашают на благотворительный онлайн-концерт

Все средства будут направлены на приобретение 24 аппаратов ИВЛ и помощь больным на коронавирус.

Украинские звезды Jerry Heil, группа YUKO и TARABAROVA собрались онлайн, чтобы спеть ради добра и благотворительности. Звезды призывают помочь тем, кто заболел на COVID-19 и нуждается в поддержке. Во время предыдущих онлайн-концертов благодаря пожертвованиям собрали 150 000 гривен.

#даруйповітря – это всеукраинский благотворительный проект, цель которого собрать деньги на 24 аппарата искусственной вентиляции легких для каждой области Украины и спасти жизни тяжелобольных на COVID-19. Организаторы уже заказали один аппарат ИВЛ в США.

Финальное выступление состоится в субботу, 16 мая, на Youtube-канале Нового канала и Youtube-канале «Четкий паца»! Зрителей ждет действительно концерт, хоть и виртуальный.

Ведущими эфира будут актер и сценарист Евгений Янович («Мамахохотала») и актер, режиссер YouTube-канала «Четкий паца» Костя Клепка.

Jerry Heil, группа YUKO и TARABAROVA споют свои хиты и пообщаются со зрителями. Каждый желающий в комментариях может поставили любой вопрос, звезды ответят на самые интересные.

Принять участие в проекте и сделать вклад можно на странице Украинской биржи благотворительности. Или отправив SMS с любым текстом на номер 88001 (стоимость 1 сообщения – 20 грн).

Не пропустите звездный благотворительный онлайн-концерт в субботу, 16 мая, в 19:00 на YouTube-канале Нового канала. Стань частью волны добра.