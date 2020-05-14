Посмотреть культовый выступление группы можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале

Легендарная британская группа Queen решил почтить память своего фронтмена Фредди Меркьюри, который умер в 1992 году от СПИДа. Музыканты устроят трансляцию концерта, который проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Таким образом Queen хотят собрать деньги для Всемирной организации здравоохранения и ее усилий по борьбе с COVID-19.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале группы 15 мая в 21:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра в течение следующих 48 часов.

Последний концерт Queen с участием Фредди Меркьюри состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне 20 апреля 1992 за несколько месяцев до смерти фронтмена. Тогда также выступили Дэвид Боуи, Роберт Плант, Джеймс Хэтфилд, Джордж Майкл, Элтон Джон, Лайза Миннелли, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N ‘Roses и Spinal Tap. Прибыль от концерта помог запустить фонд Mercury Phoenix Trust, который пожертвовал более 17000000 фунтов стерлингов на борьбу со СПИДом.

Фото: Getty Images

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