Пара протрималася у шлюбі 5 років

У всьому світі через карантин збільшилася кількість розлучень. І зіркові пари не стали виключенням. Акторка та дизайнерка Мері-Кейт Олсен вже місяць намагається прискорити процес розлучення зі своїм чоловіком 50-річним братом експрезидента Франції Олів’є Саркозі.

Нещодавно адвокати 33-річної зірки отримали електронного листа від представників її чоловіка. У ньому він в односторонньому порядку розірвав договір оренди житла та наполягає, щоб Олсен зібрала речі та виїхала з їхньої квартири до 18 травня.

Але через карантин Мері-Кейт зможе зробити це не раніше, ніж через три тижні. Одна з близнючок Олсен планує подати прохання про розлучення. Воно передбачає автоматичну постанову суду, що заборонятиме Саркозі розпоряджатися їхнім спільним майном.

Нагадаємо, що Мері-Кейт Олсен та Олів’є Саркозі одружилися у 2015 році в Нью-Йорку. До шлюбу пара зустрічалася три роки. Хто саме став ініціатором розлучення, досі точно невідомо.

Фото: Getty Images

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