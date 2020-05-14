Украинский артист проведет онлайн-концерт памяти жертв СПИДа

17 мая – Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. К этому дню организация БУ «100% Жизнь» инициирует онлайн-концерт памяти LIVE AIDS – трибьют-концерт группы Queen в исполнении PIANOБОЙ.

В 1992 году на стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся концерт памяти Фредди Меркьюри и всех жертв СПИДа. Музыканта почтили десятки артистов на сцене и миллионы зрителей по всему миру. С того момента прошло уже почти 30 лет, и ВИЧ/СПИД продолжает распространяться.

– Через столько лет мы все еще ведем нашу борьбу за жизнь и против ВИЧ. Мы уверены, что победим, ведь уже сегодня с ВИЧ можно жить полной жизнью, иметь семью, рожать здоровых детей. Существует лечение, которое позволяет ВАМ, а не заболевание выбирать качество своей жизни. Фредди Меркьюри является символом борьбы, он жил на 100%, несмотря на статус. Этим концертом мы хотим почтить память всех, кого унесла эпидемия и подчеркнуть – от ВИЧ уже можно не умирать! Мы очень рады и благодарны, что именно Дмитрий Шуров и группа PIANOБОЙ в этот день исполнит песни Queen, которые являются музыкой борьбы для миллионов людей с ВИЧ во всем мире, – говорит Дмитрий Шерембей, председатель БО «100% Жизнь».

Во Всемирный день памяти жертв СПИДа, Дмитрий Шуров с сыном Львом и сестрой Ольгой сыграют каверы на песни группы QUEEN.

– Я фанат группы Queen буквально с юности. Эта уникальная жизнеутверждающая музыка не раз и не два вытаскивала меня из эмоционального дна, давала силы жить и творить. Даже в самых мрачных песнях, записанных Фредди во время болезни, есть какая-то устойчивость и феноменальная любовь к жизни. Мне тоже был дан шанс прикоснуться к этому kind of magic – я познакомился с Брайаном Мэем и мы сыграли с ним и Земфирой вместе одну из моих любимых песен – Life Is Real. Для меня почтить память выдающегося музыканта, который до сих пор влияет на мировую музыку – большая честь и главное – радость. Буду рад поделиться ею со всеми, кто так же любит жизнь, как любил его Фредди, – рассказывает Дмитрий Шуров.

Онлайн-концерт состоится 17 мая в 20:00 на странице БУ «100% Жизнь» в Фейсбук.

Название LIVE AIDS – это отсылка к Live Aid, благотворительного музыкального фестиваля в Лондоне в 1985 году, на котором выступил Фредди Меркури.

Присоединиться к концерта силами онлайна может каждый желающий в любой точке мира.

По хэштегу #LiveAIDS ко Дню памяти ищите больше историй о жизни с ВИЧ на 100%.

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