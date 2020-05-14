Пара продержалась в браке 5 лет

Во всем мире из-за карантина увеличилось количество разводов. И звездные пары не стали исключением. Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен уже месяц пытается ускорить процесс развода со своим мужем 50-летним братом експрезидента Франции Оливье Саркози.

Недавно адвокаты 33-летней звезды получили электронное письмо от представителей ее мужа. В нем он в одностороннем порядке расторг договор аренды жилья и настаивает, чтобы Олсен собрала вещи и уехала из их квартиры до 18 мая.

Но из-за карантина Мэри-Кейт сможет сделать это не раньше, чем через три недели. Одна из близняшек Олсен планирует подать прошение о разводе. Оно предусматривает автоматическую постановление суда, запрещающий Саркози распоряжаться их общим имуществом.

Напомним, что Олсен и Оливье Саркози поженились в 2015 году в Нью-Йорке. До брака пара встречалась три года. Кто именно стал инициатором развода, до сих пор точно неизвестно.

Фото: Getty Images

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