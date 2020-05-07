Фанаты ждут релиз новых песен

Американская певица Леди Гага наконец объявила точную дату выхода своего нового альбома Chromatica. Из-за пандемии коронавируса эпатажная артистка была вынуждена отложить его релиз.

Ранее планировалось, что новый альбом Леди Гаги Chromatica увидит свет 10 апреля. Но теперь дату релиза перенесли на 29 мая. Об этом официально сообщила сама певица в своем Instagram.

Известно, что в альбом Chromatica войдет 16 песен. В частности, в нем будет представлен и трек Stupid Love, который Леди Гага представила недавно. В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его «самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году».

Фото: Getty Images

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