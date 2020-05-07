Кортни Кокс назвала любимую серию «Друзей»

Звезда легендарного ситкома очень любит День благодарения

Актриса Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, назвала любимую серию из «Друзей». Во время карантина звезда нашла время, чтобы пересмотреть все сезоны любимого ситкома. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Ellen».

Во время разговора с телеведущей Эллен ДеДженерес Кортни Кокс заявила, что плохо помнит сериал «Друзья». Именно поэтому она и решила пересмотреть все 10 сезонов ситкома.

– Я помню людей и какие-то особые события, но, когда надо вспомнить что-то смешное, память меня подводит. Я могу помнить только боль, я думаю, – рассказала Кортни Кокс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram theellenshow 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А потом исполнительница роли Моники Геллер назвала свой любимый эпизод из «Друзей». Оказывается, особенной для нее является серия-флешбек с Дня благодарения, где актриса перевоплощается в толстую Монику.

– Мне нравилось играть толстую Монику, я чувствовала себя очень свободно. Я могла танцевать, как ты, просто встать и начать танцевать, и не иметь никаких проблем с этим. Я абсолютно обожала это, – объяснила Кортни Кокс.

Похоже, что Кортни Кокс реально очень любит образ толстой Моники. Ведь на ее аве в Instagram стоит именно фото Моники до похудения.

Фото: Getty Images

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