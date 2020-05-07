Видеоработу на песню «Мова тіла» группа TVORCHI успела снять еще осенью

TVORCHI – артисты, чье имя все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе «Евровидения» о группе узнала Европа, с ней еще ближе познакомились наши слушатели.

Украинец Андрей и нигериец Джеффри – два молодых фармацевта из Тернополя, которые однажды познакомились на улице. Теперь они вместе создают музыку, которая вызывает у окружающих восхищение: «Вау, это украинская группа?»

В то время, когда все застряли в карантинных буднях, группа TVORCHI представляет видео на один из самых популярных треков их второго альбома Disco lights – «Мова тіла».

Это видео – «весна здорового человека», к которой мы привыкли: светлая, яркая, наполненная солнцем и любовью. Ее теперь так не хватает, и именно поэтому прямо сейчас – идеальный момент, чтобы «Мова тіла» стала для вас настоящим трамплином весенних эмоций.

Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро «Олимпийская», парк на Дорогожичи, открытая баскетбольная площадка и обычный школьный спортзал.

– Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой, – рассказывает режиссер Андрей Лагутин. – «Мова тіла» – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации.

TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома: Андрей и Джеффри впервые в своей музыкальной карьере сознательно отказались от студийных условий ради соблюдения режима изоляции.

TVORCHI – «Мова тіла»: слова песни

ми сам на сам

серед усіх разом,

світло

поміж чужих

на глибині фрази,

стрімко

не треба слів

та не тримай своє

тіло

не розумів

зачарувала мене

ніжно

давай зробим все

без порожніх слів

без пустих обіцянок

і без понтів

зачекай… просто не спіши

зачекай… просто помовчи

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2x

хочу розгадати всі твої секрети,

переплелись на стіні

наші силуети

сам не розумів як тебе хотів

для мене загадка

легкість наших тіл

2х

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2х

зачекай…..просто не спіши

зчекай……просто помовчи

2х

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

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