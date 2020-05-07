Пандемия коронавируса вызвала карантин во всем мире. Уже несколько месяцев отменены массовые мероприятия, среди которых «Евровидение-2020». Чтобы не оставлять еврофанов без праздника, было решено провести онлайн-версию конкурса, который пройдет с 12-го по 16-е мая.

В этом году одним из членов жюри конкурса стала украинская певица Riya, которая в свое время побеждала в Северном онлайн-«Евровидении».

– Несколько лет назад я побеждала в Северном онлайн Евровидении, для меня победа была неожиданной, – рассказывает Riya. – Я никогда не могла поверить, что со мной подобное произойдет. Так же, не могла поверить, что меня позовут в кресло жюри. Интересно, что организаторы прислали мне видео конкурсантов без подписи страны и имени. То есть я была объективная и не могла поднять или опустить балл за страну. Как только я выставила баллы, мне пришло письмо со списком стран и номерами, за которые я проголосовала.

Онлайн-«Евровидение-2020» пройдет в три этапа: 12 мая – первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – финал.

Напомним, что в апреле Riya представила новый сингл после паузы в полтора года. Сингл «Застигну» стал новым этапом в жизни певицы – началом самостоятельной творческой деятельности, после нескольких лет работы с продюсером.

Читай также:

TVORCHI – «Мова тіла»: смотрим самый яркий клип этой весны!

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после 2-летнего романа