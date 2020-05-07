Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после 2-летнего романа





27-летняя модель и ее возлюбленная – 30-летняя актриса, известная своей ролью в культовых «Милых обманщицах», объявили о расставании

Отношения этой звездной парочки длились 2 года, и ничто, казалось бы, не предвещало беды! Только недавно все обсуждали, правдивы ли слухи о тайной свадьбе Кары и Эшли, и тут такие новости…

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Что послужило причиной разрыва неизвестно, но судя по тому, что вместе девушек видели уже после начала карантина в США, то именно самоизоляция столь негативно сказалась на их отношениях.

View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Feb 14, 2020 at 9:36am PST

Напомним, что в 2019 на TrevorLIVE Gala Кара Делевинь впервые публично призналась в любви Эшли Бенсон и рассказала, что их роман длиться уже год.

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