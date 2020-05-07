Смотри уже 16 мая! Организаторы хотят поднять настроение поклонникам песенного конкурса

Из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» в Нидерландах отменили. Конкурс в привычном формате состоится уже в следующем году. Европейский вещатель сделал невероятное заявление на официальных ресурсах события: шоу состоится онлайн!

Альтернативное онлайн-шоу не будет «Евровидением» в классическом понимании. Ведь организаторы уберут конкурсную составляющую – определение победителя. Основная цель замысла – развлечь и объединить всех фанатов в Европе в период карантина.

– Мы намерены с помощью программирования и наших онлайн-платформ в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020, – говорится в сообщении организаторов.

Евровидения-2020 онлайн состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени, концерт можно будет увидеть в эфире СТБ и UA:Перший.

В традиционном формате «Евровидение» состоится уже в 2021 году. Организаторы оставили за странами-участницами право самостоятельно выбирать представителя на конкурс. Но если страна все же решит отправлять в Роттердам артиста, который должен был выступать в этом году, нужно будет изменить конкурсную песню.

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