Позволь селебрити прочитать для тебя «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг, известная серией книг о Гарри Поттере, запустила проект Harry Potter At Home. Его идея заключается в том, что знаменитости будут читать по одной главе первой части романа «Гарри Поттер и философский камень». Таким образом Роулинг стремится объединить мир в непростой период пандемии коронавируса.

Фактически Джоан Роулинг решила озвучить свой роман голосами известных людей. И, конечно, честь прочитать первую главу выпала актеру Дэниелу Рэдклиффу, который и сыграл Гарри Поттера.

Surprise! We’ve got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020