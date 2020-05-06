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С Гарри Поттером дома: Дэниэл Рэдклифф прочитал отрывок первой книги о волшебнике

Позволь селебрити прочитать для тебя «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг, известная серией книг о Гарри Поттере, запустила проект Harry Potter At Home. Его идея заключается в том, что знаменитости будут читать по одной главе первой части романа «Гарри Поттер и философский камень». Таким образом Роулинг стремится объединить мир в непростой период пандемии коронавируса.

Фактически Джоан Роулинг решила озвучить свой роман голосами известных людей. И, конечно, честь прочитать первую главу выпала актеру Дэниелу Рэдклиффу, который и сыграл Гарри Поттера.

Известно, что в следующих видео читать «Гарри Поттер и философский камень» комедийный актер Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн, актрисы Клаудия Ким, Нома Думезвени и Дакота Фэннинг. Проект Harry Potter At Home продлится с 5 мая до середины лета. Каждую неделю в сети будет появляться новая глава в прочтении звезд.

Фото: Getty Images

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