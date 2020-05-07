Кара Делевінь і Ешлі Бенсон розлучилися після 2-річного роману
27-річна модель і її кохана – 30-річна актриса, відома своєю роллю в культових Pretty Little Liars, оголосили про розставання
Відносини цієї парочки тривали 2 роки, і ніщо, здавалося б, не віщувало біди! Тільки недавно всі обговорювали, чи правдиві чутки про таємне весілля Кари та Ешлі, і тут такі новини…
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Що послужило причиною розриву невідомо, але судячи з того, що разом дівчат бачили вже після початку карантину в США, то саме самоізоляція настільки негативно позначилася на їхніх стосунках.
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Нагадаємо, що в 2019 на TrevorLIVE Gala Кара Делевінь вперше публічно зізналася в любові Ешлі Бенсон і розповіла, що їх роман триває вже рік.
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