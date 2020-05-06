Артистка удивила поклонников идеальными параметрами

Британская певица Адель наконец показала результаты своего похудения. В своем Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой ее просто не узнать. Адель удалось похудеть более чем на 40 килограммов!

Снимком с обновленной собой Адель решила поделиться с подписчиков, которые днем ​​ранее активно поздравляли звезду с днем ​​рождения. И фото бесспорно понравилось фанатам артистки. А учитывая еще и то, что после развода британская певица надолго исчезла с медиарадаров, для них это был настоящий подарок.

В посте Адель частично показала, как праздновала свой день рождения. 5 мая певице исполнилось 32 года. На фото селебрити появилась в коротком облегающем платье черного цвета, которое прекрасно подчеркнуло ее великолепную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Спасибо за день рождения, дорогие. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это безумное время. Я хотел бы поблагодарить всех наших медицинских работников, которые защищают нас, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы», – написала Адель.

Всего за несколько часов публикация собрала более миллиона лайков и кучу комментариев с комплиментами. Оно и не удивительно, ведь это первое фото Адель в Instagram с Рождества прошлого года.

Фото: Getty Images

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