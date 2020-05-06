Какая красавица! Адель показала результаты невероятного похудения (ФОТО)
Артистка удивила поклонников идеальными параметрами
Британская певица Адель наконец показала результаты своего похудения. В своем Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой ее просто не узнать. Адель удалось похудеть более чем на 40 килограммов!
Снимком с обновленной собой Адель решила поделиться с подписчиков, которые днем ранее активно поздравляли звезду с днем рождения. И фото бесспорно понравилось фанатам артистки. А учитывая еще и то, что после развода британская певица надолго исчезла с медиарадаров, для них это был настоящий подарок.
В посте Адель частично показала, как праздновала свой день рождения. 5 мая певице исполнилось 32 года. На фото селебрити появилась в коротком облегающем платье черного цвета, которое прекрасно подчеркнуло ее великолепную фигуру.
«Спасибо за день рождения, дорогие. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это безумное время. Я хотел бы поблагодарить всех наших медицинских работников, которые защищают нас, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы», – написала Адель.
Всего за несколько часов публикация собрала более миллиона лайков и кучу комментариев с комплиментами. Оно и не удивительно, ведь это первое фото Адель в Instagram с Рождества прошлого года.
Фото: Getty Images
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