Новый каналG.spaceШОУМАНИЯФанатки визжат! Макс Барских опубликовал интимное послание

Фанатки визжат! Макс Барских опубликовал интимное послание

Спустя неделю после суперуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается на сюрпризах.

Певец приоткрывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней. Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в присущей для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челендж #посекрету. По его итогам уже очень скоро поклонники артиста узнают дату релиза его следующего хита.

@max.barskihПосылаю всем интимное послание и официально открываю свой челлендж! Передай свой меленький секрет другу в конверте. ##максбарскихпосекрету ##посекрету

♬ По секрету – max.barskih

«По секрету» – такое название получил четвёртый сингл из будущего альбома «1990», который музыкант планирует выпустить в ближайшее время.

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