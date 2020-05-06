Стать «выпускником» может каждый желающий

В этом году пандемия коронавируса оставила школьников и студентов без традиционного выпускного. Именно поэтому YouTube решил подарить онлайн-выпускной Dear Class of 2020 с мегазвездами. Об этом пишет издание Blueprint.

– Выпускной – это традиция, которую школьники и их семьи всегда с нетерпением ждут. Из-за ситуации, сложившейся на сегодняшний день, мы решили поддержать учеников, поэтому организовали виртуальный выпускной. Мы надеемся, что объединение стольких звезд и влиятельных людей в одном месте станет для школьников отличной альтернативой традиционному вечорао и зарядит их энергией и позитивом на последующие годы взрослой жизни, – рассказала руководитель отдела контента YouTube Сюзанна Дэниэлс.

Ведущими выпускного станут бывший президент США Барак Обама и его супруга, писательница и активистка Мишель Обама. А зажигать праздничным концертом будут певица Леди Гага и k-pop группа BTS. Также на выпускном появятся бывший министр обороны Роберт М. Гейтс и генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичай.

Выпускной планируют провести в традиционной форме. Сначала состоится общая официальная часть, а после вечеринка. На ней выступят Алиша Киз, Келли Роуленд, Керри Вашингтон, Chloe X Halle, Зендея, Dude Perfect, The Try Guys и другие звезды.

Выпускной Dear Class of 2020 пройдет 6 июня в прямом эфире на YouTube.

Фото: Getty Images

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