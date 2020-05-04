Золотая Дзига 2020: список победителей
Украинский кинопремия «Золотая Дзига», которая в этом году проходила онлайн, объявила своих победителей! Во время онлайн-церемонию, которую транслировали на Youtube-канале киноакадемии, определили лауреатов заветной статуэтки в 20-ти категориях. В частности, специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.
Полный список победителей премии «Золотая Дзига»:
Премия зрительских симпатий
«Давай танцуй» (реж. Александр Березань)
«Запрещенный» (реж. Роман Бровко)
«Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
«Встреча одноклассников» (реж. Валентин Шпаков)
«Клара и волшебный дракон» (реж. Александр Клименко)
«Круты 1918» (реж. Алексей Шапарев)
«Свингеры 2» (реж. Андрейс Экиса)
«Фокстер и Макс» (реж. Анатолий Матешко)
«Цена правды» (реж. Аґнешка Холланд)
«Я, ты, он, она» (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Самый лучший фильм
«Вулкан»
«Гуцулка Ксения»
«Домой»
«Мои мысли тихие»
«Поет Ивано-Франковск теплокоммунэнерго»
Лучшая режиссерская работа
Алиев Нариман ( «Домой»)
Бондарчук Роман ( «Вулкан»)
Лукич Антонио ( «Мои мысли тихие)»
Лучшая работа художника-постановщика
Кулик Маргарита ( «Мои мысли тихие»)
Одуденко Владлен ( «Захар Беркут»)
Одуденко Владлен ( «Домой»)
Лучший сценарий
Кальченко Валерия, Лукич Антонио ( «Мои мысли тихие»)
Марыся Никитюк, Алиев Нариман ( «Домой»)
Тютюнник Алла, Аверченко Дарья Бондарчук Роман ( «Вулкан»)
Лучшая операторская работа
Ильков Вадим ( «Вулкан»)
Король Юрий ( «Захар Беркут»)
Фурса Антон ( «Домой»)
Лучшая музыка
Григоров Роман, Розумейко Илья ( «История зимнего сада»)
Маргарита Куличова ( «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»)
Святослав Лунев ( «Портрет на фоне гор»)
Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ( «Гуцулка Ксения»)
Лучшая песня
«М-Русалка», фрик-кабаре «Dakh Daughters» ( «Гуцулка Ксения»)
«Перевал», Океан Эльзы ( «Захар Беркут»)
«Табурет», Freel & Эдуард Приступа ( «Человек с табуретом»)
Лучшая женская роль
Витовская-Ванца Ирма ( «Мои мысли тихие»)
Дейлик Кристина ( «Вулкан»)
Лущик Варвара ( «Гуцулка Ксения»)
Лучшая женская роль второго плана
Веренич-Островская Ирина ( «Мои мысли тихие»)
Молчанова Екатерина ( «Гуцулка Ксения»)
Сумская Наталья ( «Черный ворон»)
Яценко Лариса ( «Домой»)
Лучшая мужская роль
Лидаговский Андрей ( «Мои мысли тихие»)
Сеитаблаев Ахтем ( «Домой»)
Сергей Степанский ( «Вулкан»)
Лучшая мужская роль второго плана
Билялов Рэмзи ( «Домой»)
Жданов Виктор ( «Вулкан»)
Салий Виталий ( «Круты 1918»)
Лучший документальный фильм
«Человек с табуретом»
«Панорама»
«Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Любовь»
«Петровка-реквием»
«Пуповина»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Анна»
«Обесцвеченных»
«В нашей синагоге»
«Solitude»
Лучший монтаж
Базаркин Николай ( «Заповедник Аскания»), ( «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»), ( «История зимнего сада»)
Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир ( «Фокстер и Макс»)
Черный Александр ( «Мои мысли тихие»), ( «Домой»)
Лучший грим
Леонова Алла ( «Захар Беркут»)
Поликашкина Светлана ( «Фокстер и Макс»)
Скопелидис Виталий ( «Гуцулка Ксения»)
Лучший звук
Мостовой Артем ( «Гуцулка Ксения»)
Петер Борис ( «Вулкан»)
Сергей Степанский ( «Мои мысли тихие») ( «Домой»)
Лучший дизайн костюмов
Белинская Антонина ( «Захар Беркут»)
Кудрявцева Надежда ( «Гуцулка Ксения»)
Сутягина Ася ( «Домой»)
Шеремета Каролина ( «Фокстер и Макс»)
Лучшие визуальные эффекты
Голуб Алексей ( «Гуцулка Ксения»)
Гончаров Василий ( «Захар Беркут»)
Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ( «Фокстер и Макс»)
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