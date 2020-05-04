Золотая Дзига 2020: список победителей

Украинский кинопремия «Золотая Дзига», которая в этом году проходила онлайн, объявила своих победителей! Во время онлайн-церемонию, которую транслировали на Youtube-канале киноакадемии, определили лауреатов заветной статуэтки в 20-ти категориях. В частности, специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.

Полный список победителей премии «Золотая Дзига»:

Премия зрительских симпатий

«Давай танцуй» (реж. Александр Березань)

«Запрещенный» (реж. Роман Бровко)

«Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

«Встреча одноклассников» (реж. Валентин Шпаков)

«Клара и волшебный дракон» (реж. Александр Клименко)

«Круты 1918» (реж. Алексей Шапарев)

«Свингеры 2» (реж. Андрейс Экиса)

«Фокстер и Макс» (реж. Анатолий Матешко)

«Цена правды» (реж. Аґнешка Холланд)

«Я, ты, он, она» (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Самый лучший фильм

«Вулкан»

«Гуцулка Ксения»

«Домой»

«Мои мысли тихие»

«Поет Ивано-Франковск теплокоммунэнерго»

Лучшая режиссерская работа

Алиев Нариман ( «Домой»)

Бондарчук Роман ( «Вулкан»)

Лукич Антонио ( «Мои мысли тихие)»

Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита ( «Мои мысли тихие»)

Одуденко Владлен ( «Захар Беркут»)

Одуденко Владлен ( «Домой»)

Лучший сценарий

Кальченко Валерия, Лукич Антонио ( «Мои мысли тихие»)

Марыся Никитюк, Алиев Нариман ( «Домой»)

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья Бондарчук Роман ( «Вулкан»)

Лучшая операторская работа

Ильков Вадим ( «Вулкан»)

Король Юрий ( «Захар Беркут»)

Фурса Антон ( «Домой»)

Лучшая музыка

Григоров Роман, Розумейко Илья ( «История зимнего сада»)

Маргарита Куличова ( «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»)

Святослав Лунев ( «Портрет на фоне гор»)

Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ( «Гуцулка Ксения»)

Лучшая песня

«М-Русалка», фрик-кабаре «Dakh Daughters» ( «Гуцулка Ксения»)

«Перевал», Океан Эльзы ( «Захар Беркут»)

«Табурет», Freel & Эдуард Приступа ( «Человек с табуретом»)

Лучшая женская роль

Витовская-Ванца Ирма ( «Мои мысли тихие»)

Дейлик Кристина ( «Вулкан»)

Лущик Варвара ( «Гуцулка Ксения»)

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина ( «Мои мысли тихие»)

Молчанова Екатерина ( «Гуцулка Ксения»)

Сумская Наталья ( «Черный ворон»)

Яценко Лариса ( «Домой»)

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей ( «Мои мысли тихие»)

Сеитаблаев Ахтем ( «Домой»)

Сергей Степанский ( «Вулкан»)

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Рэмзи ( «Домой»)

Жданов Виктор ( «Вулкан»)

Салий Виталий ( «Круты 1918»)

Лучший документальный фильм

«Человек с табуретом»

«Панорама»

«Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Любовь»

«Петровка-реквием»

«Пуповина»

Лучший короткометражный игровой фильм

«Анна»

«Обесцвеченных»

«В нашей синагоге»

«Solitude»

Лучший монтаж

Базаркин Николай ( «Заповедник Аскания»), ( «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»), ( «История зимнего сада»)

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир ( «Фокстер и Макс»)

Черный Александр ( «Мои мысли тихие»), ( «Домой»)

Лучший грим

Леонова Алла ( «Захар Беркут»)

Поликашкина Светлана ( «Фокстер и Макс»)

Скопелидис Виталий ( «Гуцулка Ксения»)

Лучший звук

Мостовой Артем ( «Гуцулка Ксения»)

Петер Борис ( «Вулкан»)

Сергей Степанский ( «Мои мысли тихие») ( «Домой»)

Лучший дизайн костюмов

Белинская Антонина ( «Захар Беркут»)

Кудрявцева Надежда ( «Гуцулка Ксения»)

Сутягина Ася ( «Домой»)

Шеремета Каролина ( «Фокстер и Макс»)

Лучшие визуальные эффекты

Голуб Алексей ( «Гуцулка Ксения»)

Гончаров Василий ( «Захар Беркут»)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ( «Фокстер и Макс»)

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