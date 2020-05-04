Слушай новый трек Светланы Лободы «Мой» на страницах Нового канала прямо сейчас

В полночь с 30 апреля на первое мая LOBODA сделала большой подарок своим подписчикам – певица опубликовала свою новую песню под названием «Мой».

– Премьера! «Мой». На всех цифровых площадках, – лаконично прокомментировала релиз Светлана.

«Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне», – поет Светлана в новом сингле.

Поклонники уже оценили трек как одну из лучших работ LOBODA. Многие слушают композицию десятки раз, кто-то отмечает особенную чувственность песни. А некоторые заявляют, что речь в песне идет о самой Светлане.

«Шикарный трек», «Света, это огонь», «Ой, уже так тронуло», «Круто!», – комментируют подписчики новую работу певицы.

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