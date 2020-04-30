Артист снял свой первый клип на IPHONE 11

Солист группы Rumbero’s Олег Серафин выпустил свой первый сольный трек. Называется он «Karantyn». Актуальная песня отражает альтер-эго и эмоциональное настроение артиста в такой непростой период. Трек был написан Олегом после того, как он вернулся из Парижа и вынужден был находиться в самоизоляции. А видео на сингл было снято на телефон!

Смотреть премьеру клипа SERAFYN – Karantyn онлайн:

– В ситуации, в которой мы все сейчас оказались, это стало единственно верным решением. Мне хотелось донести людям, что не время грустить и отчаиваться, а время помнить, что вместе мы – сила! Для создания визуализации я использовал телефон, тем самым желая доказать, что в домашних условиях можно сделать видеоработу не хуже! Я хотел показать, что всегда есть место для альтернативы, на которую мы обычно закрываем глаза, – поделился Серафин.

«Karantyn» певец называет своеобразным гимном всех людей, которых тем или иным образом коснулся карантин из-за пандемии коронавируса. В ней Серафин призывает объединиться и верить только в лучшее: любовь, дружбу и семью.

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