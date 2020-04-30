Сольный дебют: Солист группы «RUMBERO’S» снял клип «Karantyn»
Артист снял свой первый клип на IPHONE 11
Солист группы Rumbero’s Олег Серафин выпустил свой первый сольный трек. Называется он «Karantyn». Актуальная песня отражает альтер-эго и эмоциональное настроение артиста в такой непростой период. Трек был написан Олегом после того, как он вернулся из Парижа и вынужден был находиться в самоизоляции. А видео на сингл было снято на телефон!
Смотреть премьеру клипа SERAFYN – Karantyn онлайн:
– В ситуации, в которой мы все сейчас оказались, это стало единственно верным решением. Мне хотелось донести людям, что не время грустить и отчаиваться, а время помнить, что вместе мы – сила! Для создания визуализации я использовал телефон, тем самым желая доказать, что в домашних условиях можно сделать видеоработу не хуже! Я хотел показать, что всегда есть место для альтернативы, на которую мы обычно закрываем глаза, – поделился Серафин.
«Karantyn» певец называет своеобразным гимном всех людей, которых тем или иным образом коснулся карантин из-за пандемии коронавируса. В ней Серафин призывает объединиться и верить только в лучшее: любовь, дружбу и семью.
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