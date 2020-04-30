Вместо отмененного пеcенного конкурса в мае состоится музыкальное онлайн-шоу «Eurovision: Europe Shine A Light»

Так как «Евровидение» в традиционном формате в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, а песни готовы и участники настроены, организаторы песенного конкурса придумали отличный выход из ситуации! 16 мая, в день, когда должен был проходить финал, на официальном YouTube-канале конкурса можно будет посмотреть онлайн-концерт с представителями разных стран!

Такое решение – отличная возможность для конкурсантов таки представить миру свои песни, ведь для «Евровидения-2021» им придется писать новые композиции. Так, 16 мая представители Украины – группа «GO_A» исполнит на концерте уже полюбившегося Европе «Соловья».

У шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» даже будут ведущие, те, которые, собственно должны были стоять на сцене «Евровидения» в этот день – Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит!

Так что вносите уже сейчас в планер: 16 мая в 22:00 включаем все вместе официальный YouTube-канал «Евровидения» и наслаждаемся самыми крутыми песнями от представителей 41 страны.

Фото: eurovision.tv