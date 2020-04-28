Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРозгарячилася! Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике (ВИДЕО)

Розгарячилася! Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике (ВИДЕО)

Селебрити собрала новые «охи» и «вздохи» в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в купальнике в своем Instagram. Сестра Ким Кардашьян показала, как проводит теплые карантинные дни в США.

Кайли Дженнер опубликовала видео с эффектом замедленной съемки. На нем она появилась в крошечном черном бикини. На загорелую кожу девушка распыляет масло-спрей для загара от своего косметического бренда Kylie Skin by Kylie Jenner.

«Становится жарко», – подписала свой пост 22-летняя селебрити.

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kyliejenner

Меньше, чем за сутки видео набрало более 26 млн просмотров и 65 тыс комментариев.

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