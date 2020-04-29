Американская супермодель Джиджи Хадид ожидает появление первенца! Об этом пишет издание TMZ, ссылаясь на источники из семьи селебрити.

Звезда мира моды долгое время скрывала свое интересное положение не только от прессы, но и от родных. Открыть тайну Джиджи решила накануне своего 25-го дня рождения. Как сообщают инсайдеры, Хадид находится на 20-й неделе беременности.

Отцом первого ребенка 25-летней модели станет певец Зейн Малик. Ранее он был одним из участников группы One Direction.

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году, но в марте 2018 пара распалась. В декабре 2019 года знаменитости восстановили отношения. Официально они подтвердили свой статус, когда 14 февраля Джиджи опубликовала в своем Instagram фото Зейна Малика, написав: «Эй, Валентин … Z».

Сейчас Джиджи Хадид находится на карантине в семейном поместье в Пенсильвании. На самоизоляции с ней и любимый Зейн и младшая сестра Белла.

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