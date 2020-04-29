Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПросвечивается все! Эмили Ратаковски обнажилась для рекламы купальников (ФОТО)

Просвечивается все! Эмили Ратаковски обнажилась для рекламы купальников (ФОТО)

От таких снимков плавится экран …

Супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в кампейне новой коллекции своего бренда Inamorata Woman. На фото 28-летняя звезда появилась в соблазнительных бикини, которые сделаны из полупрозрачной ткани.

Соблазнительные фотографии Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram. В серии снимков она предстала в трех различных комплектах. Во всех вместо лифа был топ, а плавочки выполнены на тонких завязках. Из-за такой ​​тонкой ткани можно полностью разглядеть упругие груди Ратаковски.

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Эмили Ратаковски часто выступает моделью для своего бренда Inamorata Woman. В своем Instagram она размещает промо-фото перед тем, как представить коллекцию публике.

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