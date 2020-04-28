Теперь на франшизе о легендарном волшебнике могут заработать и зрители

Любишь Гарри Поттера и хочешь заработать тысячу долларов? Тогда кое-кто имеет для тебя работу мечты. Организация из США – Edsmart выбросила в сеть вакансию мечты для всех фанов истории о «мальчике, который выжил». Теперь за просмотр всех фильме о Гарри Поттере и «Фантастических тварях» можно заработать в долларах.

По условиям конкурса, чтобы стать участником кинопросмотров, нужно написать эссе на 200 слов. В нем нужно доказать, что именно ты достоин получить работу мечты. Всего нужно будет посмотреть 10 фильмов, общей продолжительностью чуть более 25-ти часов.

«Просто сядьте в своем любимом месте для просмотра фильмов, посмотрите кино, загрузите и разместите его у себя в социальных сетях или в прямом эфире», – говорится на сайте организатора.

Кандидат на должность должен быть старше 18 лет, иметь право работать в США и быть активным пользователем социальных медиа.

«Возможно, потратите их на аллее переулке, когда все вернется на круги своя», – шутят организаторы.

Но настоящие фанаты поттерианы смотрят все фильмы о Гарри Поттере просто, чтобы поднять себе настроение. С 25 апреля все фильмы о юном волшебнике можно посмотреть на Новом канале.

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