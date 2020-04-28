Исполнитель утверждает, что его состояние занизили

Рэпер Канье Уэст наконец попал в перечень самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Но муж Ким Кардашьян все равно остался недоволен тем, как все получилось. Издание оценило состояние музыканта в 1,3 миллиарда долларов. А сам Канье Уэст утверждает, что обладает гораздо большей суммой.

«Никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня 3,3 миллиарда долларов», – заявил рэпер.

Оказывается, Канье Уэст давно мечтал попасть в список самых богатых, но Forbes долго не включал музыканта в рейтинг. Артист обвинял издание в «умышленном унижении» на почве расизма. И когда Forbes опубликовали новый список миллиардеров, а Канье не нашел там себя, он начал действовать. Рэпер выслал в редакцию документы, подтверждающие его финансовое состояние. Специалисты изучили материалы и внесли Уэста в список миллиардеров.

Так, большую часть суммы музыканту принесла его линия одежды Yeezy, которую он запустил с Adidas семь лет назад. Журнал оценил этот бренд в 1,26 миллиарда долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram forbes 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Стоимость же всех остальных активов артиста, согласно подсчетам журнала, в целом составляет 125 миллионов долларов. Так, 35 миллиона Канье держит в акциях, 17 миллионов у него наличности, на 102 миллионами он владеет недвижимостью, автомобилями – на 3,8 миллиона долларов. Стоимость его музыкальных активов – 90 миллионов.

На упреки Канье о неправильности суммы редакция Forbes ответила, что при финальном расчете учитывала лишь 50% стоимости его активов, поскольку большинство из них являются неликвидными или принадлежат его жене. Вспомнила редакция и о долгах Веста, а это примерно 100 миллионов долларов.

Фото: Getty Images

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