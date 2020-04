Фронтмен Kadebostany – о карантине в Швейцарии, коллаборации с KAZKA и большом обновлении. Эксклюзив!

Группа Kadebostany – совершенно особый музыкальный проект из Швейцарии. Это не просто коллектив, это целая республика Кадебостан, созданная Гийомом де Кадебостани, в которой может происходить всё, что угодно. Недавно Kadebostany выпустили мини-альбом из четырех треков, каждый из которых записан с новым солистом, и даже презентовали один из них на концерте группы KAZKA в Киеве. Как создавался альбом DRAMA? Как проходит карантин в Швейцарии? За что Гийом особенно любит Украину? И когда ждать швейцарцев в гости, читайте в эксклюзивном интервью с основателем Kadebostany Гийомом.

Можете посчитать, сколько раз вы были в Украине? Какое самое яркое воспоминание осталось?

– Я думаю, уже более 15 раз. Совсем недавно я был специальным гостем на концерте KAZKA во Дворце спорта в Киеве. Это было невероятно! Мы презентовали наш совместный трек «Baby, I`m Ok», и публика очень тепло его приняла. Мне нравится, что в каждом городе вашей страны абсолютно разная энергетика и публика. Мы были в Киеве, Ивано-Франковске, Днепре, Одессе, Тернополе, Львове, Харькове, и везде нас принимали тепло и абсолютно по-разному. Это очень круто и необычно – ощущать такую разную энергетику в городах одной страны.

Есть ли карантин в Швейцарии? Пришлось ли вам отменять из-за вируса концерты, и как вообще влияет карантин на музыкальную индустрию?

– Да, в Швейцарии есть «легкий» карантин. У нас нет жестких запретов, однако рекомендовано сидеть дома и не выходить без надобности. Лично меня это не особо ограничивает, ведь когда мы не в туре, я и так закрываюсь дома и работаю над новой музыкой у себя на студии. К сожалению, из-за пандемии нам пришлось перенести весь наш тур в поддержку нового альбома DRAMА, и это меня расстраивает. Если говорить об индустрии в целом, я думаю, что этот карантин очень плохо влияет на положение дел, ведь он задел всех и каждого. Однако сейчас нам всем надо быть сильными и искать решения и выходы из этой ситуации.

Планируете ли вы проводить онлайн-выступления, как делают многие артисты сейчас?

– К сожалению, нет. У нас нет возможности собрать всех музыкантов в одном месте в одно время, чтобы сделать полноценный online–концерт. Я живу в Швейцарии, Fang The Great – на юге Франции, а Célia – в Италии. Мы собираемся вместе в туре, но сейчас такой возможности у нас нет.

Мне нравится обновляться от альбома к альбому и никогда не делать одно и то же дважды

Ваш новый альбом – это новая страница в истории группы. Какой вы видите эту новую страницу? Сильно ли изменился привычный фанам почерк?

– Все началось в прошлом году на Ибице. Я выступал там со своим DJ-setом, и в один момент мне в голову пришло видение новой эры, которую я сразу же обозначил как DRAMA. Люблю делить свои работы на «эры», каждая из которых имеет свою специфическую музыкальную и визуальную индивидуальность. Мне нравится обновляться от альбома к альбому и никогда не делать одно и то же дважды. В этот раз я сотрудничал с четырьмя абсолютно разными и новыми для меня вокалистами. Хотел, чтобы все произошло спонтанно и естественно. Так и получилось! Помимо этого, я вдохновился фильмом 1973 года «Священная гора», и мне захотелось создать 20-минутное видео, чтобы показать единство между моей музыкой и картинкой, которую я вижу.

Почему из всех украинских артистов вы решили записать песню именно с Сашей (солистка группы KAZKA, – прим.ред)? Как и где вы познакомились?

– Вначале я услышал их песню «Плакала», и она показалась мне достаточно интересной. Особенно тот факт, что Саша поет на украинском языке, а группа использует народные инструменты, фольковые мотивы и при этом все равно звучит современно и свежо. Я отправил им e-mail с предложением сделать что-то вместе. А что из этого вышло, вы и так уже знаете :).

Опишите одним словом каждый из 4-х треков нового альбома и расскажите, какой трек под какое настроение больше всего подойдёт.

– Я опишу их фильмами, с которыми они у меня ассоциируются. «Letters from her» feat Irina Rimes – «Девственницы-самоубийцы»: слушайте ее, когда хочется улыбаться сквозь слезы или же поплакать от светлой грусти. «I Wasn’t Made for Love» feat Fang the Great – фильм «Эйфория»: послушайте эту песню прямо перед походом на вечеринку, где диджей не боится ставить рэп-трек сразу после техно, а сцены разукрашены флуоресцентными цветами. «Baby I’m Ok» feat KAZKA ассоциирует с картиной «Апперкот»: слушайте, когда хотите почувствовать себя настоящим героем. «Take it Away from me feat Célia» – фильм «Розовая Вода»: включайте трек, когда едете по немецкой автомагистрали.

Вы не думали когда-то подать заявку на участие в «Евровидении»?

– Нет, мне не интересен этот конкурс.

Я не супермаркет, ассортимент которого формируется на основе спроса.

Когда из группы ушла Кристина (экс-солистка Kadebostany, – прим.ред), было ли вам страшно, что без неё группа перестанет существовать в том виде, в котором ее любят поклонники?

– Я понимаю и принимаю ее выбор. Мы до сих пор хорошие друзья и очень часто видимся. Она сейчас больше стала заниматься своим брендом «La Peau de Peche», и мы делим с ней один офис на двоих в Швейцарии. Я никогда не переживал о реакции фанов на ее уход, ведь они знают, что изначально Республика Kadebostany была создана, чтобы дать мне возможность коллаборироваться с разными вокалистами и музыкантами. Также люблю удивлять своих фанов. Я не супермаркет, ассортимент которого формируется на основе спроса. Люблю создавать то, чего до меня не существовало, делать то, что никто еще не делал, и людям именно это и нравится.

Кому первому вы дали послушать альбом? Какой комментарий получили?

– Я не даю слушать новые треки, пока они не завершены и не выпущены. Стараюсь, чтобы никто не вмешивался в процесс, когда я творю, и не вносил свои правки в мою музыку.

Планируете ли вы приехать с презентацией альбома в Украину?

– Да, конечно! Как только эта история с коронавирусом закончится, мы обязательно отыграем наше новое шоу DRAMA в Украине.

Что ж, с нетерпением ждём, когда Kadebostany в 16-й раз приедут в Украину и дадут большой сольник. А пока слушаем новые треки и вдохновляемся удивительной атмосферой свободы республики Кадебостан.

