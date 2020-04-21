Онлайн-«приват» от Оли Поляковой: Певица придумала новую услугу
Поп-дива нашла способ заработать на карантине! Теперь можно заказать видео-поздравление от Оли Поляковой и даже пообщаться с ней в чате
Наверняка многие фаны Поляковой мечтали, что с праздником их поздравит любимая исполнительница! И теперь это реально: Суперблондинка запишет видео-поздравление для вашего близкого человека. Неплохой подарок, правда?
Услуга поздравления может проходить в трех форматах:
- эксклюзивное видео-поздравление от Оли Поляковой до 30-секунд.
- прямой видео-звонок от Оли Поляковой до 2-х минут в удобном мессенджере и личное общение с артистом.
- корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до 5 минут. Эо отличная идея, чтобы разбавить однообразные рабочие конференц-коллы и поднять дух команды. Оля Полякова подключится к Zoom-конференции, сыграет с вами в игру или устроит спонтанное караоке.
А 50 % от вырученных средств певица передаст в благотворительный фонд «Жизнелюб» в поддержку пожилых людей на период карантина. Так что, заказав видео-поздравление от Оли Поляковой, вы и порадуете своих близких, и сделаете доброе дело!
Заказать поздравление можна тут.
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