Очень трогательно: Jerry Heil спела с мамой дуэтом (Видео)

Топовая украинская певица Jerry Heil спела с мамой свежий хит #НІНАДОНТСТРЕС

Не раз в прямых эфирах Яна (настоящее имя Jerry Heil, – прим. ред.) рассказывала, как красиво поет ее мама, Людмила Шемаева, и как бы она хотела спеть с ней в дуете. Даже планировала сделать это на своем сольнике в Василькове, но, видимо, мама застеснялась выходить на сцену.

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Но карантин стирает все границы, и Яне таки удалось поделиться с подписчиками талантами своей мамы.

View this post on Instagram #ЙОЙНАЙБУДЕ @shemaieva ???? A post shared by YouTube???? JERRY HEIL (@thejerryheil) on Apr 20, 2020 at 10:52am PDT

На своей официальной страничке в Instagram певица выложила видео, в котором вместе с мамой исполняет #НІНАДОНТСТРЕС, которая вышла в начале месяца. Нужно отметить, семейный дуэт звучит очень гармонично! Мама Яны даже немного изменила тест на свой лад 🙂

Дебют Яны с мамой поддержали подписчики и другие блогеры. Ян Гордиенко, Анита Луценко и Диана Глостер усыпали комментарии сердечками, а фаны отметили, что хотели бы чаще слышать такое дуэтное исполнение треков Jerry Heil.

Фото: thejerryheil

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