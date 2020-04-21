Очень трогательно: Jerry Heil спела с мамой дуэтом (Видео)
Топовая украинская певица Jerry Heil спела с мамой свежий хит #НІНАДОНТСТРЕС
Не раз в прямых эфирах Яна (настоящее имя Jerry Heil, – прим. ред.) рассказывала, как красиво поет ее мама, Людмила Шемаева, и как бы она хотела спеть с ней в дуете. Даже планировала сделать это на своем сольнике в Василькове, но, видимо, мама застеснялась выходить на сцену.
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Но карантин стирает все границы, и Яне таки удалось поделиться с подписчиками талантами своей мамы.
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На своей официальной страничке в Instagram певица выложила видео, в котором вместе с мамой исполняет #НІНАДОНТСТРЕС, которая вышла в начале месяца. Нужно отметить, семейный дуэт звучит очень гармонично! Мама Яны даже немного изменила тест на свой лад 🙂
Дебют Яны с мамой поддержали подписчики и другие блогеры. Ян Гордиенко, Анита Луценко и Диана Глостер усыпали комментарии сердечками, а фаны отметили, что хотели бы чаще слышать такое дуэтное исполнение треков Jerry Heil.
Фото: thejerryheil
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