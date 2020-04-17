Макс Барских готовит пирожки: Это очень смешно… и вкусно!

Вряд ли вы ожидали когда-то прочитать новость про Макса Барских и пирожки с яйцом и луком в одном предложении, но карантин творит чудеса! Популярный исполнитель запустил проект «Макс Барских Шоу» и снял забавный ролик, как он готовит те самые пирожки по рецепту своей мамы, , и этот ролик уже собрали почти 100 000 просмотров в IGTV в Instagram.

Если вы всё еще думаете, что мы шутим, то нет, вот он – то самый ролик.

View this post on Instagram A post shared by Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) on Apr 17, 2020 at 1:43am PDT

– Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством, – признается Макс Барских. – После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками – с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю.

А вот и сам рецепт пирожков с яйцом и луком от Макса Барских. Ну идеальный же мужчина, правда?

Ингредиенты для теста:

300 мл кефира (2.5–5%)

2 яйца

150 мл растительного масла (Макс использовал оливковое без запаха)

10 г сухих дрожжей (или 50 г сырых)

100 мл молока

5 ст.л. сахара

5 ч.л. соли

500–550 г муки (муки может понадобиться больше)

Ингредиенты для начинки:

Яйца

Лук

Зелень

Соль, перец, специи

Приготовление начинки:

Варим яйца вкрутую Режем мелко зелень, лук, яйца. Добавляем специи, перемешиваем.

Приготовление теста:

Молоко подогреть. Оно должно быть теплым, но не горячим.

Добавить сахар и дрожжи. Перемешать. Накрыть полотенцем.

Поставить в теплое место. Опара должна подняться (у Макса в видео на это ушло 10 минут).

Кефир смешать с маслом. Немного подогреть.

Добавить яйца. Перемешать.

Добавить опару. Перемешать.

Добавить муку (муки может понадобиться чуть больше), соль.

Замесить тесто. Накрыть его полотенцем. Поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться (у Макса на это ушло около 30 минут).

Из теста сформировать небольшие лепешечки. Выложить начинку. Края защипнуть. Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки. Выложить пирожки (швом вниз). При желании, пирожки можно смазать взбитым яйцом. Дать пирожкам подняться.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 15–20 минут.

Приятного аппетита!

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