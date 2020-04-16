Кто научил целоваться Брэда Питта?

Голливудский актер разобрался, как правильно целоваться только на съемках

Замирает сердце, когда на экране появляется Брэд Питт? А если ты узнаешь, что он не умеет целоваться? Ну, теперь то умеет … Но, как оказалось, до 30 лет актер не знал, что и к чему. Научила его целоваться по-настоящему только звезда «Аббатства Даунтон» Элизабет Макговерн. Об этом она рассказала на ютуб-шоу певицы Келли Кларксон.

Как утверждает Элизабет Макговерн, красавчик Брэд Питт до 30 лет очень плохо целовался. И исправить смогла это именно опытная актриса. В 1994-м году селебрити встретились на съемках фильма «Услуга». Там они сыграли влюбленную парочку, а потому пришлось много целоваться.

– Это была моя работа, ведь мы были на съемочной площадке. К слову, есть хуже способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась! Но да, он много раз ударил меня по зубам. Я сделала его таким, какой он есть сейчас. Он все узнал от меня, – рассказала Элизабет Макговерн.

Вот так бывает, когда ожидания и реальность расходятся. Даже Брэд Питт не всё умел, пришлось учиться.

Фото: Getty Images

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