Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЧерез веб-камеру: Белла Хадид снялась обнаженной в домашней фотосессии для Vogue

Через веб-камеру: Белла Хадид снялась обнаженной в домашней фотосессии для Vogue

Съемка для итальянского глянца проводилась дистанционно

Мировая супермодель Белла Хадид приняла участие в онлайн-фотосессии для итальянского Vogue. На снимках девушка предстала обнаженной. Результаты работы селебрити показала в своем Instagram.

Известно, что съемка проводилась дистанционно, знаменитость позировала перед фотографом через веб-камеру. За фотосессию Белла Хадид сменила два образа. На первой серии снимков она появилась на каблуках в черных трусиках и в кофточке с принтом, а в зубах она держала синий воздушный шарик. Фоном служили белые двери. На других снимках звезда предстала полностью обнаженной, прикрываясь лишь букетом цветов в вазе. Модель также сняли без одежды в украшениях от французского бренда Chanel.

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Фотографом дистанционной съемки стала Брианна Капоцци, а стилистом выступила Хейли Волленс. Вместе они онлайн руководили процессом съемки.

Фото: Getty Images

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