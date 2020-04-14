Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДженнифер Лопес станцевала горячую сальсу с экс-бойфрендом

Дженнифер Лопес станцевала горячую сальсу с экс-бойфрендом

Жених звезды присутствовал при этом шоу

Американская певица Дженнифер Лопес устроила горячие латиноамериканские танцы вместе со своим бывшим рэпером Пи Дидди в онлайн-режиме. Но ты не подумай лишнего, ведь все было сделано с благотворительной целью. И будущий муж селебрити бейсболист Алекс Родригес все видел и сам повеселился.

Дело в том, что 50-летний американский рэпер Пи Дидди организовал благотворительный танцевальный марафон в Instagram. Его целью было собрать деньги для благотворительной организации, которая занимается закупкой медицинского оборудования.

И вот вдруг в прямой эфир подключилась бывшая рэпера Джей Ло. Пара станцевала виртуальную сальсу под трек Элвиса Креспо «Suavemente». Видеозапись онлайн-сальсы опубликована на фан-странице Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес и Пи Дидди встречались с 1999 по 2001 год. В одном из интервью тот период своей личной жизни Джей Ло называла «сумасшедшим».

Фото: Getty Images

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