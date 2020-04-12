Горячие 23! Как MELOVIN отпраздновал День рождения? Эксклюзив!
Артист рассказал, как провел праздник в условиях карантина
Украинскому певцу MELOVIN’у 11 апреля исполнилось 23 года! Праздновать этот день представителю Украины на «Евровидении-2018» пришлось в условиях карантина, поэтому прошло все немножко не так, как планировалось долгие недели.
– На самом деле, я планировал шумную вечеринку на 35 человек и акустический концерт с участием меловинаторив. Но в связи с карантином планы изменились и это все немножко сместилось и перенеслось на май. Я отпраздновал День рождения в Одессе дома в уютной атмосфере, в кругу близких людей. Было все: море неожиданных подарков от семьи, друзей, фанатов и конечно же традиционное фото в Одессе, – поделился MELOVIN эксклюзивно с Новым каналом.
От меловинаторов именинник получил множество подарков по почте. Самым крутым и самым ценным для него стал черный зонт-трость с серебряным черепом от бренда Alexander McQueen. Это была давняя мечта MELOVIN’а, которую осуществили его фанаты.
Также в честь дня рождения в своем Instagram MELOVIN впервые поделился своими детскими фото. Певец опубликовал серию из пяти фотографий, где показал себя совершенно маленьким в разном возрасте. Стоит отметить, что в малыше на снимках уже можно узнать будущую звезду MELOVIN’а.
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