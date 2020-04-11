Новый каналG.spaceШОУМАНИЯHappy Birthday, MELOVIN! Какая ты песня MELOVIN?

Happy Birthday, MELOVIN! Какая ты песня MELOVIN?

Сегодня, 11 апреля, украинский певец MELOVIN празднует свой День рождения! Артисту исполняется 23 года! В столь юном возрасте MELOVIN’у уже удалось получить такую ​​бешеную популярность. Его фанаты, которых он называет меловинаторамы, просто обожают своего кумира. А после его участия в песенном конкурсе «Евровидение-2018» внимание к артисту выросло в несколько раз. Новый канал поздравляет MELOVIN с Днем рождения и дарит праздничный тест его меловинаторам. Узнай, какая ты песня MELOVIN прямо сейчас!

А как же MELOVIN праздновал свой день рождения, мы узнаем уже совсем скоро. Эксклюзивно для Нового канала певец поделится подробностями праздника!

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