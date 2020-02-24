Культовый сериал «Друзья» получит продолжение! Знаем, что тебе, как и нам, надоели эти сплетни и уже мало верится …. Но это правда! Легендарный ситком «Друзья» вернется на экраны с оригинальным кастом. Об этом пишет Deadline.

Стриминговая платформа HBO Max уладила все детали проекта и официально объявила, что реюнион «Друзей» таки состоится. Известно, что спешиал продлится всего час. Детали сценария не разглашаются.

Самое сложное было договориться со всеми актерами. Но Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер пришли к компромиссу с Warner Bros. TV. В финальных сезонах сериала «Друзья» неповторимая шестерка получала по миллиону за каждую серию. А за спешиал им заплатят от 3 до 4 миллионов долларов. Всего на производство реюниона планируют выделить 20 миллионов долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jenniferaniston 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, реюнион связан с повторным запуском на HBO Max сериала «Друзья», который пока еще можно посмотреть по подписке на Netflix. Права на показ проекта обошлись стриминговий платформе в 425 миллионов долларов. HBO Max запустится в мае этого года. Поэтому и спешл «Друзей» выйдет уже в мае этого года!

Фото: Getty Images

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