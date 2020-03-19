Из-за пандемии коронавируса производство спешла отложили

Более 15 лет все так ждали продолжения культового ситкома всех времен «Друзья». В сети столько раз появлялись слухи, что вот-вот начнут съемки. Но создатели сериала и актеры все время опровергал информацию. И когда недавно стало известно о специальном выпуске «Друзей» с оригинальным кастом, фанаты наконец стали счастливыми.

Но из-за пандемии коронавируса съемки специального эпизода сериала «Друзья» решили отложить. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Производство спешла должно было начаться уже через неделю. А сам проект должен был выйти в мае. Но теперь съемки начнутся не раньше мая.

В специальном выпуске появятся все шесть исполнителей главных ролей – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер.

Посмотреть новый эпизод можно будет на стриминговом сервисе HBO Max.

Читай также:

Вот это ножки! Дженнифер Лопес показала новые соблазнительные фото

Поедет ли “GO_A” на “Евровидение” в следующем году? Есть ответ!