Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКайли Дженнер второй раз стала самой молодой миллиардершей мира

Кайли Дженнер второй раз стала самой молодой миллиардершей мира

Сестра Ким Кардашьян снова обошла всех по богатству

Звезда реалити-шоу и бизнес-вумен Кайли Дженнер снова стала самой молодой миллиардершей мира. Селебрити возглавила ежегодный список Forbes самых богатых до 30 лет.

В свои 22 года Кайли Дженнер обладает состоянием в более чем 1 миллиард долларов. Больше всего денег звезде приносит собственная косметическая компания Kylie Cosmetics. В прошлом году Кайли продала 51% акций своего бренда компании Coty за 600 тысяч. Также миллиардерша получает прибыль от бренда одежды Kendall & Kylie и своего Instagram. На страницу Кайли Дженнер подписано более 170 тысяч пользователей.

На втором и третьем месте самых богатых до 30 лет по версии Forbes оказались сестры Александра и Катарина Андерсен. Они владеют акциями (по 42% каждая) норвежской инвестиционной компании Ferd, которую основал их отец.

Фото: Getty Images

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