Дженнифер Лопес вынуждена перенести свадьбу

Карантин внес правки в грандиозные планы селебрити

Певица Дженнифер Лопес переносит дату своей свадьбы с бейсболистом Алексом Родригесом. Виной всему карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом Джей Ло рассказала в онлайн-интервью Эллен ДеДженерес, которая решила провести свое шоу дома.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес должны были стать мужем и женой уже этим летом. Но, похоже, что увидим мы артистку в белоснежном платье еще не скоро. Звезда призналась, что не знает теперь, когда они с Алексом поженятся. Ведь нужно соблюдать правила карантина.

– Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать, – поделилась Дженнфер Лопес.

Жаль, что такое ​​радостное событие Джей Ло и Алексу Родригесу придется еще подождать. Но когда бы не состоялась свадьба пары уверены, что она будет особенно шикарной и пышной.

Фото: Getty Images

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