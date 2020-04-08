Новый каналG.spaceШОУМАНИЯОсторожно, горячо! Обнаженная Кортни Кардашян снялась для глянца Health (ФОТО)

Осторожно, горячо! Обнаженная Кортни Кардашян снялась для глянца Health (ФОТО)

кортни кардашян

Из-за угрозы коронавирусной инфекции большинство стран, включая Украину, объявили о карантине. И пока все думают, чем заняться на самоизоляции, семейке Кардашян нет времени скучать. Например, старшая из сестер Кортни приняла участие в откровенной фотосессии для глянца Health.

Пикантным фото со съемок 40-летняя Кортни Кардашян поделилась на своей странице в Instagram. В объективе реалити-звезда позировала топлес, прикрыв грудь белым жакетом. Романтичности образу добавили нежный макияж и аккуратные волнистые локоны Кортни.

 

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Соблазнительный образ не остался без внимания поклонников Кардашян. Они засыпали страницу звезды многочисленными комплиментами: «Моя любимая и самая Кардашян», «Ангел», «Отпадно выглядишь без всяких операций». А также выразили надежду, что съемка состоялась еще до объявления карантинного режима.

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