Звезда кино может сделать шоу из чего

Американский актер Уилл Смит решил сделать из своей жизни на карантине целый сериал. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Селебрити решил провести время в самоизоляции с пользой. Он взялся снимать сериал о том, как он и его родные и друзья проводят время на карантине из-за пандемии коронавируса. Свое шоу Уилл Смит назвал «Will From Home». Выходить оно будет по понедельникам, средам и пятницам на Snapchat. Всего планируется отснять 12 серий.

– Уилл чувствовал много нереализованной творческой энергии и был взволнован возможностью сделать что-то по-новому и по-другому, – заявил глава отдела оригинального контента Snap Миллс.

Уилл Смит уже превратил свой гараж на съемочную площадку и начал работать над сериями. С нетерпением будем ждать контента от актера! У него прекрасное чувство юмора.

Фото: Getty Images

Читай также:

Boy or Girl? Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Идеи в карантин: создатели «Офиса» снимут новый сериал об удаленной работе