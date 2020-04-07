Артистка рассказала о том, как держать себя в форме во время самоизоляции

Кажется, что в вынужденный карантин в плане спорта люди разделились на два лагеря. Первые – собираются вернуться в спортивный зал, как только все закончится. А вторые – выбирают режимность и занятия дома. Последнего варианта придерживается и украинская певица Мята.

Год назад Мята была в прединсультном состоянии. Только за неделю артистка набрала шесть килограммов, а за следующую прибавила еще три. Лишние девять килограммов для Мяты стали просто шоком. Но в январе певица обратилась к диетологу, который помог Мяте наладить питание. Благодаря здоровому рациону и занятиям спортом певица похудела на 10 килограммов.

Даже в карантин Мята всячески старается поддерживать себя в форме. А потому певица хочет поделиться секретами того, как не набрать лишних килограммов на карантине.

Совет 1. Правильное питание

Питаться нужно пять раз в день маленькими порциями. Возможно похудеть даже на любимых продуктах: борщ, сало, зефир, шоколад, мороженое. Главное правильно их есть. Например, шоколад в рационе должен быть утром, фрукты нужно употреблять как отдельное блюдо, нельзя есть и пить после 19:00.

Совет 2. Разгрузочные дни

Главный секрет похудения и поддержания себя в форме – это разгрузочные дни. Например, можешь попробовать следующий вариант. Запарь пол стакана гречки и 800 мл. кефира, а воду пей по необходимости. А если ты любишь мороженое, можешь сделать разгрузочный день на нем и на следующий день у тебя будет минус 1 кг.

Совет 3. Занимайся спортом.

Спорт обязательно должен быть в твоем расписании хотя бы два раза в неделю. Сейчас очень много онлайн-тренировок. Найди наиболее комфортные для себя. И не забывай следить за своим телом с помощью косметических процедур. Маски, SPA в домашних условиях никто не отменял.

Проводи время дома с пользой для себя и своего тела, тогда карантин пройдет быстро и незаметно!

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