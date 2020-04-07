Альбом называется Live и насчитывает четыре трека

Иван Дорн продолжает свои эксперименты в электронной танцевальной музыке. На этот раз он искал новое звучание вместе с Seven Davis Jr, который обожает джаз, соул и альтернативный R&B.

А все началось с того, что Иван когда-то купил один из альбомов Seven Davis Jr в Лос-Анджелесе. А вскоре музыканты уже обсуждали совместное творчество. К слову, в 2019 году на лейбле Masterskaya вышел альбом S.O.S. этого американского исполнителя.

И вот в апреле – новая порция треков с душой джаза и переливами соула да еще и на английском языке.

Слушаем Иван Дорн & Seven Davis Jr – Live:

Так как весь мир захватили карантин и самоизоляция музыканты сделали сюрприз для фанатов – спели в живую весь мини-альбом и выложили в свободный доступ на Youtube:

Отличный альбом для мини-вечеринки на карантине!

Фото – @dorn_ivan

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