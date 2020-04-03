«DRAMA – ACT 1»: KADEBOSTANY выпустили новый альбом и мини-фильм

Швейцарская группа Kadebostany презентовали новый альбом «DRAMA – Act 1», состоящий из 4 треков. Один из них записан совместно с вокалисткой группы KAZKA

– Идея альбома появилась у меня летом 2019 на острове Ибица. За три дня отдыха я создал в своей голове новую вселенную, которую за три месяца спустя превратил в DRAMA, вдохновленную театром, оперой и сюреалистичним кино, – вспоминает президент республики Кадебостан Гийом де Кадебостани.

«DRAMA – Act 1» состоит из четырех треков, в каждом из которых задействован разный вокалист: Irina Rimes, KAZKA, Fang the Great и Celia, двое последних также присоединились к группе в роли туровых вокалистов.

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Одной из вокалисток альбома стала Саша Зарицкая, участница украинской группы KAZKA. Вместе с ней Kadebostany записали трек «Baby, I’m Okay».

– С Гийомом мы познакомились в Киеве после концерта Kadebostany. Он сказал, что ему нравится наша музыка и предложил записать вместе трек, а уже через несколько недель сбросил песню «Baby I’m Ok». Мы писали партии Саши в нашей киевской студии, а он – очень внимательно и даже придирчиво корректировал процесс из Швейцарии. Круто сотрудничать с настоящим профессионалом, который точно знает, чего хочет и на все 100% погружается в творческий процесс, – рассказывает музыкальный продюсер группы KAZKA Андрей Уренев.

Вместе с новым ЕР группа также представляет 20-минутную видеоработу, которая включает в себя все 4 песни из «DRAMA – Act 1». Видео знакомит нас с непростым миром, созданым Гийомом. Это запутанная театральная пьеса на пяти разных языках, построена на импровизации главных героев.

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– В моей голове было много разных образов, некоторые из них родом из детства, некоторые навеянные новыми впечатлениями и недавними событиями моей жизни. Эти образы и стали основой для моего фильма, а дальше мы просто развлекались и импровизировали командой, – объясняет Кадебостан.

Клип снимали в Стамбуле, режиссером выступил Hasan Kuyucu, с которым группа уже сотрудничал во время съемок клипа Mind If I Stay. Главными героями видеоработы стали вокалисты ЕР и сам Гийом.

– Между предложением стать частью большой видеоработы Kadebostany к EP DRAMA и началом съемок прошел всего неделю. Все произошло очень быстро, именно так, как я люблю! Билет на самолет, пару часов на все дела и вот мы уже дрифтуем с Гийомом в тачке где-то посреди Стамбула. Все сцены сопровождал пронизывающий ветер, а петь в машине, которая вращается на скорости оказалось совсем непростой задачей. И вся команда очень подбадривала меня и всячески помогала, поэтому этот видеоклип, наверное, был снят быстрее всего в истории KAZKA, – делится впечатления от съемок Саша Зарицкая.

View this post on Instagram A post shared by KAZKA (@kazka.band) on Apr 3, 2020 at 3:11am PDT

Напомним, что группа Kadebostany стал специальным гостем на большом сольном концерте KAZKA в Киеве, который состоялся 4 марта в столичном Дворце Спорта. Там музыканты вместе спели несколько мировых хитов швейцарского группы и впервые вживую презентовали трек «Baby I’m Ok».

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