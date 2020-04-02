Украинская группа The Hardkiss представила сильный клип на сингл «Гора».

Смотреть премьеру клипа The Hardkiss – Гора онлайн:

The Hardkiss называют свое крайнее творение песней-легендой о последнем шансе человечества на выживание. Ведь, как утверждают климатологи, точка невозврата ближе, чем мы думаем.

В видео показана история планеты и природы. Акцент сделан на том, какой непоправимый и ужасный след люди оставляют после себя.

Текст к песне «Гора» фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина написала, когда осенью Киев накрыл аномальный смог. А в водовороте последних событий, фраза из песни «народились сильними, а стали вразливими» нашла новый смысл.

– Сейчас мы получили шанс, побывав в изоляции, понять себя. Теперь мы имеем время подумать и наконец осознать – мы не боги. Природа сама дала нам «паузу» для этого. Зато ей очень просто избавиться от нас, человечества, – поделилась своими мыслями Юлия Санина.

Клип на песню «Гора» получился довольно апокалиптическим. В связи с пандемией коронавируса и карантином он зумушуе задуматься о настоящем.

– Мы долго думали, выпускать клип сейчас. и поняли, что, наверное, лучшего времени не найти. Ведь теперь эти слова «народились сильними, а стали вразливими» стали более глубокими и ощутимыми. каждый теперь ощущает это на себе. Мы думали, что мы как бы боги управляем ситуацией и все контролируем. А сейчас мы сидим дома на карантине и понимаем, что это не так, особенно, когда это касается природы, – рассказала Юлия Санина ексклюзивно для Нового канала.

Соавтором трека «Гора» стал Вал Бебко. Режиссером клипа выступил Митти Мисюра, по замыслу которого солистка The Hardkiss предстает в ролике в образе женщины-воина.

– Мы нашли реалистичные локации, подчеркивающие историю-антиутопию, где не утихает бесконтрольный огонь. Сгоревший лес, который мы легко нашли под Киевом – это потомок, а мальчик потом – надежда. Волшебный сад в каждом из нас. Но путь к нему сложен, как восхождение на самую крутую гору, – пояснил идею клипа Митти Мисюра.

Новый трек «Гора» войдет в будущий альбом The Hardkiss. Его релиз запланирован на 2021.

Фото: Андрей Максимов и Ян Сталевский

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