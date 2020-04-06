Украинская певица Светлана Тарабарова выпустила первый онлайн-клип. Видео на песню «Найкрасивіша. NO STRESS» отсняли в условиях карантина, соблюдая все правила.

Смотреть премьеру клипа TARABAROVA – Найкрасивіша. NO STRESS онлайн:

Локациями для съемок клипа «Найкрасивіша. NO STRESS» Светланы Тарабаровой стали дома самой артистки и танцовщиц, которые снимали себя самостоятельно. Реализовать идею помогла известная режиссер Инна Грабарь.

Простая, на первый взгляд идея, требовала тщательной подготовки – целая команда часами в онлайне обсуждали образы и мейк-ап, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет. Монтаж видео, пост-продакшн и цветокоррекцию делали тоже дистанционно.

Своим примером Светлана Тарабарова стремится показать, что творить можно продолжать и в условиях карантина. Оставаться дома сейчас просто необхидно6 но это можно делать весело.

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