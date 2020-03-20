Пикантными кадрами супермодель поделилась на официальной странице в Instagram

23-летняя Белла Хадид приняла участие в фотосессии для апрельского номера Vogue (Корея). Супермодель позировала в соблазнительном луке от Gucci: черной юбке с разрезом до бедра и латексной повязке, которая едва прикрывала обнаженную грудь. Пикантности образу добавили длинные перчатки и широкий чокер.

Первыми кадрами из фотосессии Белла Хадид поделилась в своем Instagram. «Смешно сейчас, во время полного хаоса, писать о своей работе, – написала супермодель. – Но я очень благодарна за это сотрудничество с Vogue Корея. Апрель 2020. Жить и любить, любить и жить».

Подписчикам Беллы Хадид ее пикантная фотосессия для корейского Vogue очень понравилась. Они засыпали Instagram-страницу модели многочисленными комплиментами: «Остановись! Это слишком для коронавируса», «Ты настоящий ангел, Белла», «Идеальная женщина».

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