Белла Хадид показала обнаженную грудь! Вот это формы!

Американская супермодель Белла Хадид устроила пикантную фотосессию, где снялась в рубашке на голое тело. Горячей фотографией 23-летняя селебрити подилилася в своем Instagram.

На снимке Белла Хадид появилась в белоснежной распахнутой рубашке, которая показала красивую грудь модели. Девушка подняла руки, запустив кисти в волосы. Обнаженную грудь звезда частично «зарисовала» на снимке, чтобы фото прошло цензуру Instagram и не было удалено. Образ селебрити дополнен браслетом в виде массивной золотистой цепочки и натуральным макияжем. Также Хадид расстегнула ширинку джинс и приспустили их.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bellahadid 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Подписала такой соблазнительный снимок Белла Хадид так: «Дайте мне что-то сладенькое».

Автором фото стал фотограф Алана О’Херлихи, а образ Хадид создал визажист Сэм Виссер.

Читай также:

Настоящая фанатка: Селена Гомес повторила прическу Рейчел из «Друзей»

Евровидение-2020: Поклонник «GO_A» выиграл большую сумму, поставив на победу группы