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Белла Хадид показала обнаженную грудь! Вот это формы!
Американская супермодель Белла Хадид устроила пикантную фотосессию, где снялась в рубашке на голое тело. Горячей фотографией 23-летняя селебрити подилилася в своем Instagram.
На снимке Белла Хадид появилась в белоснежной распахнутой рубашке, которая показала красивую грудь модели. Девушка подняла руки, запустив кисти в волосы. Обнаженную грудь звезда частично «зарисовала» на снимке, чтобы фото прошло цензуру Instagram и не было удалено. Образ селебрити дополнен браслетом в виде массивной золотистой цепочки и натуральным макияжем. Также Хадид расстегнула ширинку джинс и приспустили их.